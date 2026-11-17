Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новый бизнес-центр "Лейкс 2" появится в районе Очаково-Матвеевское в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). На объекте стартовали монолитные работы на уровне первого этажа, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, программа МПТ способствует развитию современной деловой инфраструктуры в разных районах города. Подобные проекты создают новые центры занятости рядом с жилой застройкой, чтобы горожане могли работать ближе к дому.

Площадь 15-этажного здания составит 36,3 тысячи квадратных метров, офисы займут около 24 тысяч из них. После ввода комплекса в эксплуатацию здесь появится более 2 тысяч рабочих мест.

В бизнес-центре разместятся коворкинг и сервисные помещения, а также отдельная зона для курьеров, она позволит организовать доставку для сотрудников и посетителей. Комфортные условия для работы обеспечат современные системы климат-контроля и цифрового доступа. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 83 машино-места.

Деловой объект строится под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора. Стройплощадка расположена по адресу улица Озерная, земельный участок 44б. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что здание строится на участке площадью более 0,7 гектара. По его словам, специалисты комитета провели уже третью выездную проверку и оценили соответствие выполненных конструкций утвержденным проектным решениям.

Тем временем на севере столицы появится административно-деловой комплекс площадью 11 тысяч "квадратов", рассчитанный примерно на тысячу рабочих мест. Объект возведут по адресу Бумажный проезд, земельный участок 2/2/3. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территорий.