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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении ответственности за незаконное кредитование, организацию финансовых пирамид и другие экономические преступления.

Организаторам финансовых пирамид теперь грозит штраф от 1,5 до 2,5 миллиона рублей, прежде верхняя планка составляла 1,5 миллиона, нижняя – 1 миллион. Речь идет о схемах, при которых доход прежним вкладчикам выплачивают из средств новых клиентов, а реальной инвестиционной или иной законной деятельности с привлеченными деньгами нет.

За незаконную выдачу потребительских кредитов и займов штраф вырос с 300 тысяч – 1 миллиона до 400 тысяч – 1,5 миллиона рублей. Незаконная банковская деятельность теперь наказывается суммой от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей вместо прежних 100–300 тысяч.

Если такое преступление совершила организованная группа, максимальный штраф поднимается с 1 до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы достигает 7 лет.

За невнесение в отчетность банков данных о средствах, размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, взыскание увеличивается с 300 тысяч – 1 миллиона до 500 тысяч – 1,5 миллиона рублей. Для группы лиц минимальный штраф повышен с 3 до 4 миллионов рублей.

Незаконное получение кредита индивидуальным предпринимателем или руководителем организации обойдется штрафом до 1 миллиона рублей, ранее предел составлял 200 тысяч. За незаконное получение государственного целевого кредита и трату его не по назначению штраф вырос с 100–300 тысяч до 500 тысяч – 1,5 миллиона рублей.

Злостное уклонение руководителя от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг обойдется максимум в 1 миллион рублей вместо 200 тысяч. Ограничение конкуренции наказывается суммой от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей, прежде это были 300–500 тысяч.

Крупные сделки с незаконно добытыми янтарем, нефритом и другими полудрагоценными камнями, а также их хранение, перевозка или пересылка будут караться штрафом до 3 миллионов рублей вместо 2 миллионов. Для организованной группы или сговора планка вырастает с 1 до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до 6 лет.

Нарушение правил сделок с драгоценными металлами, камнями и жемчугом, как и их незаконные хранение, перевозка или пересылка, теперь влечет штраф до 1 миллиона рублей (ранее 500 тысяч) с лишением свободы до 5 лет.

При совершении в составе организованной группы или по сговору штраф увеличивается с 1 до 5 миллионов рублей, срок заключения – до 7 лет. Максимальное наказание за нарушение правил сдачи драгоценных металлов и камней государству повышено с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о дополнительных мерах против теневых финансовых схем и мошенничества с P2P-переводами. Депутаты предложили наделить Центробанк полномочиями выявлять риски подозрительных операций физических лиц и передавать соответствующую информацию кредитным организациям, филиалам иностранных банков и Росфинмониторингу.