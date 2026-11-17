Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который вводит определения "наземный гараж", "подземный гараж" и "подземный гаражный комплекс". Новые формулировки нужны, чтобы разграничить такие объекты между собой.

Документ дает собственникам подземных гаражей и других объектов, находящихся под землей, право получить в собственность или в аренду государственный либо муниципальный участок в границах наземной части, через которую обеспечивается вход или въезд. Такое же право предусмотрено для владельцев помещений внутри подобного здания. Если участок неделимый и хозяев несколько, земля оформляется в общую долевую собственность или в совместную аренду.

Кроме того, закон обязывает правообладателей земли сохранять подземные объекты и не создавать помех для доступа к ним. При нарушении владелец объекта сможет добиться через суд прекращения работ, которые мешают доступу.

Еще одна норма разрешает использовать государственную или муниципальную землю для ремонта подземного здания или сооружения на срок до одного года. Покупателю участка закон дает право потребовать снижения цены или расторжения договора с возмещением убытков, если продавец предоставил заведомо ложные сведения об отсутствии под землей зданий и сооружений.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что сроки действия "гаражной амнистии" больше продлеваться не будут. В связи с этим россиянам и властям нужно успеть оформить права на гаражи и земельные участки под ними в течение оставшихся пяти лет ее действия.