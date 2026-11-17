Фото: "АиФ"/Ирина Амэ

В финал творческого конкурса мультимедийного проекта "Хранители живой природы" вышли 15 проектов. Об этом сообщает aif.ru.

Проект реализован фондом "АиФ. Доброе сердце" совместно с издательским домом "Аргументы и факты" при поддержке Президентского фонда природы. ПФП познакомил организаторов с 200 победителями своих конкурсов, из которых экспертный совет отобрал 100 героев медиапроекта – представителей почти всех российских регионов.

По итогам читательского голосования в шорт-лист творческого конкурса вошли 30 проектов, а наставники определили 15 победителей. Финалистами стали:



Анна Субботина – проект "Хранители Черного моря: дельфины, человек и общее будущее"; Александр Кранощеков – проект "От локального проекта к экосистемным изменениям: история реинтродукции ушастого ежа"; Вячеслав Пестриков – проект "Большая уральская тропа"; Анастасия Куница – проект "Диалог с океаном"; Наталья Буторина – проект "Притяжение Чарских песков"; Елена Мудрик – проект "Сохранение белых журавлей России: анализ генофонда и генетическое сопровождение работ по увеличению численности стерха и японского журавля"; Сергей Пажетнов – проект "Вместе поможем медвежатам-сиротам выжить и вернуться в лес"; Андрей Нагибин – проект "Чистая Арктика"; Анжела Макарова – проект "Бурый медведь – символ Великой России"; Дарья Тихонова – проект "Хранители Голубых озер"; Иван Пигарев – проект по сохранению темной лесной пчелы; Екатерина Мишустина – проект "Микробный консорциум как фундамент для сохранения благополучия морских сообществ Белого моря"; Арина Бобкова – проект "Комплексная кругобайкальская экспедиция по исследованию байкальской нерпы"; Михаил Малышев – проект "Видеомониторинг лесных пожаров на территории ООПТ ФБУ "Заповедное Прибайкалье""; Мария Иванова – проект "Зачем изучать и сохранять редкие виды птиц?".

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