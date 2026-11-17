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Одна из первых российских моделей, бывшая телеведущая канала НТВ Светлана Куницына умерла после кардиологической операции. Ей было 56 лет, сообщил ТАСС ее коллега Павел Лобков.

Он назвал вероятной причиной смерти остановку сердца. По словам Лобкова, Куницыной делали операцию на сердечном клапане. Несколько дней ее сердце не работало, она лежала на аппарате искусственного кровообращения, в медикаментозной коме.

"Потом ненадолго пришла в себя, и у нее началось собственное сердцебиение, но вчера (16 ноября 2026 года. – Прим. ред.) она умерла", – уточнил Лобков.

Светлана Куницына родилась в 1970 году. Получив образование в МГУ имени М. В. Ломоносова, в конце 1980-х годов она работала моделью у Вячеслава Зайцева, а 1987-м помогала организовать показ андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

В 2000-х годах Куницына работала обозревателем телепередачи "Намедни", выходившей на НТВ, и одновременно вела авторские программы, посвященные миру моды, – "Искусство высокой моды" и "Шинель #5".