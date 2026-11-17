Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пересдать один предмет единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дополнительные даты смогут только выпускники текущего учебного года. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на Всероссийской встрече руководителя ведомства с родителями школьников.

"Пока в соответствии с действующими нормативными документами, пересдать экзамен в президентский день могут только выпускники текущего года, то есть улучшить тот результат, который получили сейчас", – цитирует его ТАСС.

"Президентским" днем называют дополнительную дату в расписании ЕГЭ. Это позволяет выпускникам текущего года до завершения приемной кампании в вузы один раз пересдать любой предмет по выбору. Инициативу ввели по поручению Владимира Путина.

Фракция "Новые люди" в Госдуме ранее предложила дать выпускникам право пересдавать два и более предмета ЕГЭ. Речь идет о предметах, которые были сданы в 2026 году.

