Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус сменила имидж. Свежее фото, на котором можно заметить преображение, она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает "Газета.ру".

"Бахнула челку. Как вам образ для нового кино? Мы снимаем полнометражный фильм" – подписала снимок Асмус.

На фотографии она позирует в коричневом джемпере, клетчатой рубашке, зеленой кофте, голубом комбинезоне и бандане.

По словам актрисы, ей досталась роль орнитолога, который борется за спасение краснокнижных журавлей. Название фильма пока рабочее – "Когда пролетают журавли".

"Наконец-то не антагонист, без каблуков, красной помады, ультра-мини и объективизации. Вот уже два месяца я балдею без связи в заповеднике под крики лосей в брачный период", – отметила Асмус.

По словам актрисы, вставать ей приходится в 04:00. Она регулярно заходит в болото по шею, не делает маникюр, колет дрова, играет на гитаре, рыбачит, преодолевает фобии, а также пребывает в пространстве, "полном любви с самой обалденной командой".

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что в начале карьеры не могла противостоять стилистам и молча соглашалась с любыми изменениями своей внешности. Она рассказала, что во время кастинга на роль в "Людях Икс" стилисты за один день несколько раз меняли цвет ее волос.