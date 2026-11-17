Фото: MAX/"Минздрав Приморья"

Врачи в Приморье выходили младенца из Находки, который родился дома с весом 625 граммов, сообщили в Минздраве региона.

Там пояснили, что дома у женщины очень быстро начались третьи роды, а по дороге в больницу в машину скорой с ребенком врезался неуправляемый автомобиль. Хотя в ДТП никто не получил травм, везти младенца дальше было невозможно.

Была вызвана санитарная авиация. Вертолет доставил младенца в краевую детскую клиническую больницу № 1.

Спустя три месяца борьбы за жизнь и непрерывного ухода вес мальчика, который получил имя Тимур, увеличился почти до 3 килограммов. Сейчас его и маму готовят к выписке. Врачи уверены, что впереди ребенка ждет долгая и здоровая жизнь.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Москве зафиксировано рождение 20 детей с весом ниже 500 граммов и более 700 младенцев массой менее 1,5 килограмма. Последних медицина относит к детям с очень низкой массой тела. Помощь таким новорожденным в московских перинатальных центрах оказывают бригады неонатологов, реаниматологов и прочих специалистов.

