Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил столичных участковых уполномоченных полиции и ветеранов службы с профессиональным праздником, который отмечают 17 ноября.

Он поблагодарил сотрудников за то, что они каждый день следят за общественным порядком и не допускают нарушений в жилых районах столицы.

"Участковые уполномоченные полиции находятся в постоянном контакте с жителями", – отметил Горбенко.

Заммэра добавил, что участковые раньше других выявляют проблемы, нуждающиеся во внимании правоохранительных структур. По его словам, эти специалисты хорошо знают обстановку на своих территориях, содействуют в улаживании споров и предотвращают правонарушения.

Горбенко подчеркнул, что работа участковых полицейских требует профессионализма, чувства долга и умения находить общий язык с гражданами. Отдельно он выразил благодарность участковым столицы за добросовестную работу, чуткость и заботу о людях.

В каждом административном округе полицейским оказывают поддержку сотрудники ГКУ "Московская безопасность" и участники Московской городской народной дружины. Приоритет для них – жилой сектор: они обходят дворы и общественные пространства, ведут профилактику нарушений и общаются с горожанами.

Ранее Горбенко поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Он отметил, что Москва является одним из самых безопасных мегаполисов мира и в этом есть значительная заслуга полицейских. Кроме того, заместитель мэра указал на тесное взаимодействие правительства столицы с правоохранительными структурами, необходимое для сохранения высоких стандартов городской безопасности.

