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Тело новорожденного нашли вечером 16 ноября на территории мусоросортировочного центра в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Следователи осмотрели место происшествия. Для того чтобы установить причину смерти младенца, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ищут мать ребенка.

Ранее останки младенца были обнаружены жительницей Аллариса в Испании в морозильной камере, принадлежавшей ее умершей матери. Судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила около 20 лет назад, а родился он на 32–34-й неделе беременности.

В рамках расследования правоохранители опросили окружение семьи. ДНК-образцы отправлены в мадридскую лабораторию для установления биологических родителей. Дело передано на рассмотрение в суд.

