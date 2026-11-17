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Школьникам показывают короткие видеоролики о схемах обмана и способах вовлечения в противоправную деятельность. Материалы подготовили при участии Следственного комитета России, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Школьное телевидение".

В роликах рассказывают об опасности передачи банковских карт и телефонных номеров за вознаграждение, предложениях легкого заработка в мессенджерах, мошенниках, выдающих себя за сотрудников спецслужб, и защите персональных данных.

К примеру, видео "Твой номер не для аренды" за 80 секунд объясняет, почему передача банковской карты за деньги может обернуться для подростка уголовным делом. Ролик "Код из игры" посвящен механизмам вовлечения детей через игровые чаты.

"Мы взяли материалы Следственного комитета и упаковали их в формат, который школьник реально увидит: 30–80 секунд, без звука, крупные титры, инфографика", – рассказал директор АНО "Школьное телевидение" Виталий Моргачев.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что видеоролики дополняют живое общение взрослых с детьми. Они помогают подросткам распознавать угрозы, противостоять влиянию мошенников и вербовщиков, а также обращаться за помощью к взрослым.

Материалы СК транслируют вместе с роликами МЧС, ГИБДД, Российского Красного Креста и Минпросвещения. Их показывают на переменах в холлах и рекреациях учебных заведений. Федеральный проект "Школьное телевидение" охватывает более 6,7 тысячи школ в 35 регионах и реализуется при поддержке Минпросвещения.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил о двукратном росте числа подростков, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности. В 2026 году зафиксировано более 11 тысяч преступлений несовершеннолетних, общее число юных правонарушителей увеличилось на 9%, а насильственных преступлений – на 10%.