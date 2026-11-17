Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Благоустройство завершено на 2-й Боевской улице на востоке Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Специалисты полностью заменили покрытие на проезжей части и в пешеходных зонах улицы, расположенной на границе районов Преображенское и Сокольники. Площадь нового асфальта составила почти 11 тысяч квадратных метров.

Здесь не только нанесли новую дорожную разметку, но и восстановили газоны на площади примерно 3 тысячи квадратных метров. К работам привлекли около 20 единиц спецтехники, среди них – самосвалы, асфальтоукладчики, дорожные катки, погрузчики и фрезы.

На улице и рядом с ней расположены городские и исторические объекты. Среди них – историческое здание Городского начального училища имени Н. И. Боева – памятник архитектуры конца XIX века, построенный на средства купцов-меценатов. Сейчас в нем размещается деловой центр. Также на улице находится комплекс зданий Центральных сокольнических ремонтных мастерских начала XX века, корпуса РГСУ, Дом культуры имени И. В. Русакова и выходы к станции метро "Сокольники".

Ранее сообщалось, что в районе Богородское на востоке Москвы завершилось комплексное благоустройство 3-го проезда Подбельского. Специалисты привели в порядок около 17,6 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и проезжей части, а также нанесли дорожную разметку. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастили системой контрастного освещения.

