Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о перехвате еще 20 БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Об этом он написал в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Общее число сбитых аппаратов с вечера 16 ноября достигло 270. Ранее мэр столицы информировал об уничтожении 250 дронов.

На фоне атаки во Внуково, Домодедово и Жуковском сохраняется особый порядок обслуживания рейсов. Прием и выпуск воздушных судов в этих аэропортах осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Шереметьево остается единственным аэропортом столичного региона, который продолжает работать без ограничений.