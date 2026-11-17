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Международные каналы контрабанды наркотиков на Украине находятся под контролем Службы безопасности страны, утверждает бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Именно это ведомство отвечает за расследование таких преступлений в соответствии с украинским законодательством, заявил он в беседе с РИА Новости.

Прозоров пояснил, что другие правоохранительные структуры страны не занимаются расследованием дел о контрабанде наркотиков. В их числе он назвал полицию, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).

"Кто что охраняет, тот то и имеет. Соответственно, все международные вот эти каналы контрабанды наркотиков, они все под СБУ", – заявил бывший сотрудник спецслужбы.

Ранее Прозоров предположил, что на Украине могут существовать тайные тюрьмы, где оказывают давление на кадровых офицеров, не согласных с политикой Киева. По его версии, военная контрразведка СБУ может проверять военнослужащих из-за их отношения к действиям украинского руководства, подозрений в хищениях или связей с коррупцией.