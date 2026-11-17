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Внуково, Домодедово и Жуковский начали обслуживать самолеты после изменения параметров временных ограничений на использование воздушного пространства. Прием и выпуск самолетов теперь осуществляются по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Ранее в этих аэропортах действовали более строгие меры: авиагавани временно не принимали и не отправляли рейсы. Сейчас ограничения скорректировали.

В Росавиации подчеркнули, что временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали проверять информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропортов.

Шереметьево остается единственным аэропортом Москвы, который продолжает работать без ограничений.

Сбои в работе столичных авиагаваней начались вечером 16 ноября на фоне атаки беспилотников. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 250 БПЛА, направлявшихся к столице.