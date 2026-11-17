Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 12 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом он написал в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Общее число беспилотников, уничтоженных на подлете к городу с вечера 16 ноября, достигло 192.

На фоне атаки БПЛА в московских аэропортах действуют ограничения. Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку воздушных судов. В штатном режиме работает только Шереметьево.