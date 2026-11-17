Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вновь ограничили прием и отправку самолетов. Временные меры ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о статусе своих рейсов.

Без ограничений продолжает работать только Шереметьево. В остальных трех аэропортах столичного региона действуют временные меры.

Сбои в работе авиагаваней начались вечером 16 ноября на фоне атаки беспилотников на Москву. За это время Росавиация неоднократно меняла режим работы аэропортов. Сергей Собянин сообщал об уничтожении 180 БПЛА, направлявшихся к столице.