17 ноября, 01:47Происшествия
ВСУ повторно атаковали Крымский мост
Фото: ТАСС/Максим Чурусов
Вооруженные силы Украины повторно нанесли удар по Крымскому мосту. О новой атаке сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в мессенджере MAX.
"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. О развитии ситуации сообщим дополнительно", – написал он.
Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы. Движение автомобилей по Крымскому мосту было остановлено в 23:54 по московскому времени 16 ноября.
Предыдущая атака произошла утром 16 ноября. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что повреждения сооружения оцениваются как незначительные.