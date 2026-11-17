Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Вооруженные силы Украины повторно нанесли удар по Крымскому мосту. О новой атаке сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в мессенджере MAX.

"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. О развитии ситуации сообщим дополнительно", – написал он.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы. Движение автомобилей по Крымскому мосту было остановлено в 23:54 по московскому времени 16 ноября.

Предыдущая атака произошла утром 16 ноября. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что повреждения сооружения оцениваются как незначительные.