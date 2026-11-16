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Житель Волгограда сообщил о минировании поезда, чтобы помешать возлюбленной уехать. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел 4 августа. Мужчина, находясь под воздействием спиртного, позвонил на номер для вызова экстренных служб и заявил о взрывчатке в пассажирском поезде сообщением Волгоград – Астрахань. После обследования состава и вокзала бомба так и не была обнаружена.

В итоге Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал нарушителя на 500 тысяч рублей за заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве.

Ранее в подмосковной Лобне после сообщения о возможном минировании здания были эвакуированы учащиеся и сотрудники школы № 10. Уведомление с угрозой поступило на электронную почту образовательного учреждения, после чего директор передал информацию в 112. Полицейские и кинологи обследовали территорию, однако взрывчатых веществ и устройств не нашли.

