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Возгорание в строящемся здании на востоке столицы удалось локализовать. Об этом заявило управление МЧС по Москве.

"Пожар на Открытом шоссе, владении 9, локализован. Происходит загорание строительных материалов на крыше строящегося здания", – сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в строящемся жилом комплексе "НАЗАРЕ", рядом со станцией метро "Бульвар Рокоссовского", вечером 16 ноября. На месте ЧП работают пожарные и бригады скорой помощи.

По словам очевидцев, огонь охватил верхние этажи здания, рабочие могут оставаться внутри без возможности самостоятельно выбраться, а с высоты падают металлические обломки.