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В Брянской области мирный погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по скутеру. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, инцидент произошел в селе Кистер Погарского района. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

Губернатор подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в Северском районе Краснодарского края шесть человек получили травмы во время ночной атаки украинских беспилотников. Среди пострадавших – ребенок, всех доставили в медицинское учреждение. Силы противовоздушной обороны отражали налет БПЛА более пяти часов.