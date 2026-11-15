15 ноября, 20:38Происшествия
Женщина погибла при ударе украинского БПЛА по многоквартирному дому в ЛНР
Фото: MAX/"Леонид Пасечник"
Женщина погибла при атаке вражеского беспилотника на многоквартирный дом в Лисичанске. Об этом в MAX сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
По его словам, погибшая была обнаружена при разборе завалов. У дома обрушились крыша и перекрытия одной из квартир.
Пасечник добавил, что из-под завалов также спасен мужчина. Он госпитализирован для оказания ему необходимой помощи.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЛНР 15 ноября. Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили порядка 180 беспилотников.
В Луганске после удара дрона по грузовику погиб водитель. В Первомайске пострадали мужчина и 17-летний подросток. Также мирные жители ранены на трассе Сватово – Белокуракино, на дороге Луганск – Краснодон, в районе Михайловки Перевальского муниципального округа.