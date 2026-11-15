Женщина погибла при ударе украинского БПЛА по многоквартирному дому в ЛНР

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Женщина погибла при атаке вражеского беспилотника на многоквартирный дом в Лисичанске. Об этом в MAX сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, погибшая была обнаружена при разборе завалов. У дома обрушились крыша и перекрытия одной из квартир.

Пасечник добавил, что из-под завалов также спасен мужчина. Он госпитализирован для оказания ему необходимой помощи.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЛНР 15 ноября. Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили порядка 180 беспилотников.

В Луганске после удара дрона по грузовику погиб водитель. В Первомайске пострадали мужчина и 17-летний подросток. Также мирные жители ранены на трассе Сватово – Белокуракино, на дороге Луганск – Краснодон, в районе Михайловки Перевальского муниципального округа.

