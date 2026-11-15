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15 ноября, 12:20

Происшествия

Один человек погиб и семеро пострадали при атаках ВСУ в ЛНР

Фото: 123RF.com/palinchak

В Луганской Народной Республике в результате атак беспилотников погиб один человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере МАХ.

Он отметил, что всего над территорией ЛНР средствами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожили около 180 воздушных целей.

В Луганске дрон ударил по грузовику на объездной дороге в районе квартала Южный. Водитель погиб. В Первомайске в результате атаки вблизи остановки общественного транспорта пострадали мужчина и 17-летний подросток.

Еще трое человек получили ранения при ударе беспилотника по легковому автомобилю на трассе Сватово – Белокуракино. На дороге Луганск – Краснодон был ранен 19-летний молодой человек, а в районе Михайловки Перевальского муниципального округа – водитель грузовика.

Кроме того, в Лисичанске беспилотники атаковали многоквартирный дом. По предварительным данным, есть пострадавшие, на месте организовали спасательные работы.

Под обстрелами также оказались жилые дома, автомобили и объекты гражданской, коммерческой и транспортной инфраструктуры в Луганске, Северодонецке и нескольких муниципальных округах республики. Последствия атак устраняют профильные службы и местные власти, следователи фиксируют произошедшее.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки средства ПВО уничтожили 1065 украинских беспилотников, три управляемые авиабомбы и реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, российские военные нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам дислокации украинских формирований и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в 149 районах.

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