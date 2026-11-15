В музее-заповеднике "Царицыно" восстановят декор восьми башен Большого дворца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В музее-заповеднике "Царицыно" готовятся к реставрации архитектурных элементов восьми башен Большого дворца. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас специалисты укрепляют конструкции и разбирают сохранившиеся декоративные детали, которые предстоит восстановить. Завершить этот этап работ планируют в 2026 году.

Демонтаж проводят с сохранением исторических элементов – каждый из них маркируют и отправляют на хранение для последующего воссоздания. Параллельно реставраторы укрепляют белокаменное обрамление окон, в том числе участки со стрельчатыми арками и фигурными нишами.

Следующим этапом станет подготовка проекта восстановления кровель и утраченного декора башен. Его разработку намечено провести в 2027–2028 годах.

В проект войдут работы над пинаклями – остроконечными архитектурными элементами с колоннами и шпилями, парапетами с аркадами на парных колоннах, декоративными сердцами и постаментами с шарообразными навершиями.

Большой дворец был возведен по проекту архитектора Матвея Казакова в конце XVIII века и считается одной из главных архитектурных доминант усадебного ансамбля. Его строительство началось по замыслу Екатерины II, которая хотела создать в Царицыне загородную резиденцию.

Первоначальный проект разработал Василий Баженов, однако в 1785 году императрица распорядилась разобрать почти готовое здание и передать строительство Казакову. Новый дворец получил более монументальный облик, в котором классические пропорции сочетались с псевдоготическими мотивами.

После смерти Екатерины II в 1796 году строительные работы остановили, а годом позже Павел I прекратил их финансирование. В результате здание на протяжении почти двух столетий постепенно приходило в упадок.

В 2005–2007 годах дворец восстановили из руин. При этом в его конструкции сохранились подлинные фундаменты и фрагменты кладки построек Баженова, а также основные стены, возведенные по проекту Казакова.

Сегодня здание находится под государственной охраной как объект культурного наследия федерального значения и служит главным выставочным пространством музея-заповедника. В его залах представлены экспозиции, посвященные эпохе Екатерины II и истории усадьбы.

Ранее Минкультуры России объявило конкурс на подготовку проекта реставрации Архангельского собора Московского Кремля. Начальная стоимость контракта составляет около 50 миллионов рублей, а срок его выполнения – 500 календарных дней.

Проект должен охватить восстановление иконостаса, двух рак с сенью, 48 саркофагов и гробниц, а также внутренней отделки храма, включая живопись и наружные росписи XVI века. Подрядчику также предстоит провести научные исследования и инженерные изыскания, подготовить эскизные решения и сметную документацию. Итоги закупки планируют подвести 2 декабря.

