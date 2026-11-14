Кушнер заявил о новых идеях по урегулированию на Украине, которые могут стать прорывными

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В ходе последних контактов по Украине появились новые идеи по урегулированию, некоторые из которых могут привести к прорывам. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, в ходе дискуссий возникло несколько новых идей, которые сейчас изучаются. Часть из них способна напрямую привести к прорывам, другие могут перерасти в новые предложения и помочь заполнить оставшиеся пробелы.

Кушнер также сообщил, что после трехсторонних встреч и последующих обсуждений с Владимиром Путиным и с украинским лидером Владимиром Зеленским он вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжает тесно консультироваться с Россией, Украиной и европейскими партнерами о дальнейших шагах.

Сейчас, по его словам, основное внимание сосредоточено на содействии прямому взаимодействию между Москвой и Европой и подготовке повестки для следующего раунда трехсторонних переговоров.

Ранее лидеры стран Евросоюза на саммите в Дублине утвердили состав делегации для участия в экспертных переговорах с Россией. Кушнер заявил, что никакие масштабные договоренности по европейской безопасности не будут заключены до достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию украинского конфликта.

