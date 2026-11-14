ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и судам, действовавших в интересах ВСУ

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Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военное имущество для украинской армии. Также Вооруженные силы России (ВС РФ) повредили объекты портовой инфраструктуры, задействованные в разгрузке военных грузов.

Ранее ВС РФ нанесли удары по двум электроподстанциям напряжением 110 киловольт в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области. Кроме того, атакам подверглись подстанция на 330 киловольт в Вольногорске Днепропетровской области и подстанция на 154 киловольта в Кременчуге Полтавской области.

До этого российские военные нанесли удар по электроподстанции в районе украинских Сум. Боевой вылет выполняла оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил. Применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

