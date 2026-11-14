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14 ноября, 15:45

Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Архангельском

Фото: 29.mchs.gov.ru

Микроавтобус съехал в кювет в районе поселка Шипицино Котласского муниципального округа Архангельской области. В результате восемь человек пострадали и были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Авария произошла около 11:00 14 ноября. На место происшествия направили пожарно-спасательное подразделение ПЧ-48, сотрудников полиции и скорой помощи. К ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек и четыре единицы техники.

В ведомстве отметили, что в регионе ухудшилась погода. На федеральной трассе М-8 "Холмогоры" наблюдается сложная обстановка: за ночь дороги замело снегом, автомобилистам все чаще требуется помощь.

Ранее два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении ВАЗ-2114 и Lada Granta в Саратове. Авария случилась в 1-м Строительном проезде, пострадавших госпитализировали. Известно, что за рулем ВАЗ-2114 находился 16-летний молодой человек.

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