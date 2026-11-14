Фото: vk.ru/mid

Европейский альянс новостных агентств (ЕАНА) поддался "милитаристскому психозу", решив исключить ТАСС из своего состава. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

"На сей раз руководство ЕАНА не смогло остаться в стороне от милитаристского психоза, в который погружается Евросоюз стараниями своего правящего класса, и принятым решением ритуально присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц", – отметила дипломат.

По ее мнению, своим решением ЕАНА продемонстрировал неспособность поддерживать свободу прессы, развивать сотрудничество между медиаорганизациями Европы и защищать их интересы.

Занять место ТАСС альянс предложил литовскому агентству ELTA. Захарова назвала это приглашение "гротескной карикатурой" и указала, что масштабы работы двух организаций несопоставимы. Она уточнила, что в штате литовской организации насчитывается едва ли более двух десятков сотрудников, тогда как в российском СМИ работает порядка двух тысяч человек.

Однако Россия исходит из того, что отсутствие в ЕАНА и других европейских форматах отвечает интересам ориентированных на конструктивное сотрудничество и собственное развитие российских организаций различного профиля.

Ранее Россия запретила въезд в страну депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариане Шеман. Это стало ответом на действия французских властей в отношении бывшего руководителя бюро RT France Ксении Федоровой.