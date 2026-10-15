Посол РФ Ноздрев отверг претензии Японии по поводу задержания ее журналиста

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Посол России в Токио Николай Ноздрев в беседе с директором европейского департамента МИД Японии Кимитакэ Накамурой решительно отверг претензии по поводу задержания корреспондента газеты Hokkaido Shimbun в Южно-Сахалинске. Об этом российское посольство сообщило в своем телеграм-канале.

Ноздрев указал собеседнику на неприемлемость ситуации, когда японские спецслужбы привлекают к "сотрудничеству" граждан, включая аккредитованных в России японских журналистов, для сбора закрытой информации. По словам дипломата, такие действия направлены на подрыв безопасности и обороноспособности России.

Кроме того, посол обратил внимание Накамуры на кадры опубликованной оперативной съемки, на которых зафиксировано задержание японца с поличным.

Японского журналиста задержали 13 октября. По данным ФСБ, он по заданию нацразведки собирал информацию об обороноспособности РФ, чтобы передать ее западным спецслужбам. Корреспондент заключен под стражу.

В российском МИД указали, что инцидент дополнительно омрачает и без того деградировавшие российско-японские отношения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, что Москва не раз предупреждала Токио о недопустимости подобной деятельности и несовместимости журналистики с использованием профессионального статуса для прикрытия шпионажа.