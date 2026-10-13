Японский журналист задержан на Сахалине за шпионаж

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun задержан на территории Сахалинской области по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что сотрудник СМИ был аккредитован при МИД РФ. По заданию национальной разведки он собирал и хранил сведения об обороноспособности страны. Эту информацию он должен был передать зарубежным спецслужбам для использования против безопасности России.

При этом он пытался покинуть территорию РФ, но был задержан накануне вылета, а затем доставлен в Москву. В отношении японца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Лефортовский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в Пермском крае был задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. Выяснилось, что мужчина через мессенджер связался с сотрудником иностранных спецслужб.

Выполняя его задание, он провел фотосъемку объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности. Затем фигурант передал полученные сведения.

