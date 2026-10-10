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Происшествия

Четверо украинцев задержаны в Вене подозрению в шпионаже

Фото: depositphotos/merrydolla

Полиция Вены задержала четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже. Двое из них остаются под стражей, сообщает газета Die Presse.

Факт задержания подтвердил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. По данным журналистов, двое задержанных могут быть связаны с военной разведкой Украины.

Правоохранительные органы также задержали украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и его оператора. По информации Карнера, оператор по-прежнему находится под стражей, тогда как журналиста освободили после 12 часов задержания.

Ранее полиция Японии арестовала россиянина, который, по данным следствия, может являться одним из основных участников международной группы кибермошенников Qilin.

В начале октября 28-летнего гражданина РФ передали властям Германии. Немецкая сторона ведет расследование деятельности Qilin в связи с инцидентом, который причинил ущерб местной компании.

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