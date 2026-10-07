Жительницу Латвии осудили на 6 лет за перевод в Россию 43 евро

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Гражданка Латвии Полина Камлева получила 6 лет лишения свободы и 3 года пробации по статье "Финансирование стороны военного конфликта". Поводом стал денежный перевод в Россию на сумму 43 евро, сообщил депутат латышского сейма Андрей Пагор в своем телеграм-канале.

По данным журналистки Аллы Березовской, которая посетила заседание, Камлева работала швеей в русскоязычном регионе Латгалия. Она попросила знакомую перевести 43 евро россиянину. Сама женщина объяснила, что в 2024 году она познакомилась по переписке с парнем из России, который попросил прислать денег.

Ключевой уликой стал аватар собеседника в мессенджере, на котором он якобы был в военной форме. Осужденная считает, что форму точно идентифицировать нельзя. Кроме того, поскольку переводы из Латвии в Россию невозможны, она попросила знакомую в Белоруссии отправить средства, но не успела их вернуть.

Переписка с мужчиной всплыла случайно на российско-латвийской границе, когда она возвращалась из России. Позже к ней домой пришли с обыском. В декабре 2025 года Камлеву отправили под арест. По ее словам, она вела переписку с частным лицом и сама ничего не переводила, так как средств не было.

Ранее сотрудники пограничной службы Литвы задержали и вернули в Россию гражданина, который приплыл по реке Неман и попросил политическое убежище. В ходе допроса задержанный рассказал пограничникам и полицейским, что в России его якобы преследуют за "действия в социальных сетях". В тот же день литовские власти решили вернуть мужчину в Калининградскую область через контрольно-пропускной пункт Панемуне.

