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Боевые роботы могут стать полноценной частью армий уже в ближайшие годы. К 2030 году некоторые государства способны перейти на новую модель ведения боевых действий, в которой человекоподобные машины и робособаки будут выполнять задачи пехоты. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал оружейник-конструктор Владислав Лобаев.

По его оценке, армии будущего будут отличаться от традиционных прежде всего уровнем автоматизации. Одни продолжат использовать военнослужащих и пилотируемую технику, другие сделают основную ставку на роботизированные комплексы.

Лобаев обратил внимание на разработки Китая и США. По его словам, там уже создают боевые андроиды и четвероногие машины, способные быстро перемещаться, самостоятельно принимать решения и поражать групповые цели. Некоторые из таких систем могут даже собирать другие роботизированные устройства.

Сейчас стоимость подобных комплексов, как утверждает конструктор, составляет от 20 тысяч до 50 тысяч долларов. В течение двух лет цена может снизиться в два-три раза. Лобаев считает, что после этого роботизированные системы станут экономически выгоднее содержания подготовленного военнослужащего.

России также необходимо ускорить работу в этой области. Лобаев выделил несколько направлений, в которых важно обеспечить собственные разработки: элементную базу, процессоры и приводы. Он считает, что создание отечественных роботизированных систем вооружения может стать ответом на новые военные технологии других стран.

Ранее сообщалось, что Китай расширяет исследования по применению человекоподобных роботов в военной сфере. В стране испытывают такие машины в условиях, приближенных к боевым, изучают их взаимодействие с военнослужащими и ищут технологии для обучения роботов.