Фото: MAX/"РЖД – Российские железные дороги"

Начало системного применения человекоподобных роботов в пассажирских поездах РЖД возможно в перспективе ближайших двух-трех лет или позднее. Об этом заместитель генерального директора компании Иван Колесников рассказал в интервью РИА Новости.

В РЖД не рассматривают внедрение таких роботов как развлечение. Разработкой и программированием их функций занимается отраслевой институт – НИИАС. В компании рассчитывают, что со временем часть обязанностей человека удастся передать машинам.

Отдельные примеры уже есть: робот работает за барной стойкой, автоматизированы продажа и проверка билетов. Колесников допустил, что со временем машинам начнут доверять все более человеческие функции, но сейчас основное внимание уделяется вспомогательным задачам.

"Пока мы исходим из того, что роль проводника – живого человека – сохранится", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что в столичном депо Подмосковная испытывают роботов-собак, которым предстоит проверять техническое состояние электропоездов "Ласточка". Биоморфные машины получили сенсоры и интеллектуальный модуль, а их программно-аппаратную начинку создали специалисты НИИАС. Основная задача таких устройств – визуальный контроль экипажной части поездов.

