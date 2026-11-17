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Суд в Москве по иску управляющей компании обязал жителей многоквартирного дома демонтировать камеру видеонаблюдения, установленную над входом в квартиру без разрешения общего собрания собственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Разбирательство началось после того, как в октябре 2024 года житель дома на юге Москвы пожаловался в управляющую компанию на соседей, загромоздивших общий холл. Проведенная проверка показала, что общее имущество действительно занято личными вещами. Помимо этого, выяснилось, что соседи установили тамбурную металлическую дверь и камеру над одной из квартирных дверей. Все эти действия идут вразрез с правилами эксплуатации общедомового имущества и нормами пожарной безопасности.

Добровольно устранять нарушения собственники не стали, и управляющая компания пошла в суд. Ответчики иск не признали, но инстанция требования удовлетворила. В решении указано, что камера закреплена на стене, которая относится к общему имуществу, поэтому использовать ее можно только по решению собрания собственников.

Ответчик, возражая против иска, не отрицал ни принадлежность ему камеры, ни то, что ее поставили без согласия собрания, отмечается в документе. С учетом этого "суд пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований".

Суд предписал ответчикам не только демонтировать камеру, но и убрать металлическую дверь, а также вынести из приквартирного холла шкафы, тумбочки, коробки и прочие предметы. Жильцы попытались оспорить этот вердикт в Московском городском суде, но безуспешно.

Ранее Мосжилинспекция наложила штраф на управляющую компанию из-за незаконной перепланировки подъезда в Бабушкинском районе Москвы. Ведомство выяснило, что в подвале в несущей стене сделали дверной проем. При этом управляющая организация не смогла предъявить ни протокол общего собрания жильцов, ни другие документы, разрешающие эти работы.

