Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег, в том числе мокрый, ожидается 17 и 18 ноября в Центральном федеральном округе, на части скоростных трасс температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов. В связи с этим водителям следует снизить скорость, держать безопасную дистанцию и обходиться без резких маневров на дорогах, предупредила пресс-служба государственной компании "Автодор".

Там уточнили, что слой снега до 5 сантиметров может образоваться на М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Речь идет об участках, проходящих по Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Курской, Тульской, Липецкой, Владимирской и Воронежской областям.

В отдельных районах прогнозируется падение температуры ниже нулевой отметки. Автомобилистам указали на необходимость повышенной осторожности на мостах, эстакадах, подъемах и спусках. Кроме того, водителям рекомендуют не выезжать на летней резине и заранее убедиться, что машина подготовлена к зимним условиям.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что метеорологическая осень в Москве может завершиться на этой неделе, а уже со следующей среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов. Текущая неделя пройдет на фоне повышенной температуры, она почти на 2 градуса превышает средние многолетние значения, отметил специалист.