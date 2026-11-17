Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено после сбоя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что составы ходят в прежнем графике.

Ранее сообщалось, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Это произошло из-за проверки состава. Очевидцы рассказывали, что поезда шли с увеличенными интервалами в сторону метро "Щукинская", однако посадка в сторону центра не осуществлялась.



До этого в департаменте транспорта Москвы рассказывали об изменениях в расписании поездов на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). До 22 ноября и отдельно 30 ноября по будням после 23:00 и в выходные после 21:00 составы в сторону Нахабина будут проезжать станцию Покровская без остановки. В отдельные периоды интервалы движения на Курском направлении увеличат до 20 минут.

