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У качественной скумбрии холодного копчения должны быть ровный золотистый цвет, упругое мясо и приятный запах дыма. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные Роскачества.

При выборе рыбы необходимо осмотреть ее кожу: она не должна быть пересушенной или иметь чрезмерный масляный блеск. Тушка должна быть целой, без разрывов, особенно в области брюшка. В случае, если скумбрия липкая или покрыта слизью, лучше ее не приобретать.

Кроме того, важно обратить внимание на запах рыбы. Хорошая скумбрия имеет выраженный, но приятный аромат с легкими дымными нотками. Кислый, резкий или химический запах, напротив, может указывать на нарушения при производстве. Другим немаловажным фактором при выборе является плотность мяса.

"При легком нажатии пальцем мясо должно пружинить и оставаться упругим. Если тушка слишком мягкая, расползается или, наоборот, напоминает "резину", это говорит о неправильной обработке или длительном хранении", – пояснили в ведомстве.

Покупая скумбрию в вакуумной упаковке, рекомендуется проверить ее герметичность: внутри не должно быть пузырьков воздуха и подтеков жидкости. Помимо этого, лучше изучить срок годности и условия хранения, указанные производителем. Роскачество советует ориентироваться на срок не более 10–14 дней при температуре хранения от 0 до плюс 5 градусов, но конкретные условия зависят от способа производства и упаковки рыбы.

По составу предпочтительнее выбирать скумбрию без лишних ароматизаторов и консервантов. Однако более высокая жирность как отмечают эксперты, делает рыбу вкуснее, особенно при холодном копчении. В ведомстве также посоветовали покупать такую продукцию в специализированных рыбных магазинах или у проверенных производителей.

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