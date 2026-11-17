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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о завершении процедур банкротства участников специальной военной операции (СВО) с общей суммой задолженности до 10 миллионов рублей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, от исполнения требований кредиторов предлагается освобождать граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО. Мера будет распространяться на случаи, когда общая сумма включенных в реестр требований по денежным обязательствам и обязательным платежам не превышает 10 миллионов рублей, однако для отдельных видов требований предусмотрены исключения.

Авторы законопроекта объяснили инициативу необходимостью реализации мер особой поддержки граждан, заключивших военные контракты.

Верховный суд ранее разъяснял особенности взыскания задолженностей с участников СВО. Закон предусматривает особый порядок исполнения судебных решений в отношении военнослужащих: исполнительные производства по общему правилу приостанавливаются на время участия должника в спецоперации. Исключение составляют отдельные обязательства, в том числе алименты, компенсация вреда жизни или здоровью и долги по коррупционным делам.