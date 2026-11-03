Бойцу СВО из Иркутской области помогли досрочно уволиться для заботы о ребенке

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Участнику спецоперации из Иркутской области помогли досрочно уволиться со службы для заботы о ребенке. Мужчина остался единственным родителем после смерти супруги, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в MAX.

По словам омбудсмена, старшая дочь военнослужащего обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семеновой. После этого запрос был передан в Минобороны России, а затем поступил к командованию воинской части.

В результате бойца досрочно уволили в запас. Он уже находится с семьей.

Ранее Лантратова совместно с Минобороны помогла родственникам найти тяжелораненого бойца. После получения травмы он перестал выходить на связь, и супруга военнослужащего обратилась за помощью.

Оказалось, что мужчина проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

