Суд в Петербурге оставил в силе арест блогера Ремесло по делу о фейках о ВС РФ

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Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобы защиты на арест блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом ТАСС заявили в объединенной пресс-службе судов города.

Таким образом, решение районного суда о заключении блогера под стражу осталось в силе.

Ремесло был задержан 17 июля по делу о фейках о ВС РФ. Тогда же ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела стало его интервью журналистке Ксении Собчак.

Позднее блогера направили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Ему назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. После этого Ремесло был переведен в СИЗО № 7. Свою вину он так и не признал.

