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Политика

Патриарх Иерусалимский заявил, что ежедневно молится о Путине у Гроба Господня

Фото: kremlin.ru

Иерусалимский патриарх Феофил III сообщил, что каждый день молится о Владимире Путине у Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом он рассказал на встрече с российским лидером.

"Мы ежедневно молимся о вас у Гроба Христова. Честно говоря, мы вами восхищаемся, и я лично молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы господь вас просветил и вдохновил на решение всех тех задач, которые стоят перед вами", – сказал Феофил III.

Патриарх также заявил, что Иерусалимская православная церковь готова содействовать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сейчас на столе находятся разные предложения по переговорам об урегулировании ситуации на западных границах России.

Кроме того, Феофил III поблагодарил Путина за последовательную поддержку христиан на Святой земле. Он подчеркнул вклад российского президента в православную церковь, его интерес к святым местам и сохранение статуса святого города Иерусалима.

Российский лидер встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Иерусалимским Феофилом III 5 ноября. Священнослужитель прибыл в Москву по приглашению патриарха Кирилла. Он пробудет в столице до 6-го числа.

В ходе встречи Путин вручил Феофилу III орден Дружбы, сказав, что для него большая честь передать награду гостю лично. Президент также отметил, что Россия традиционно уделяет особое внимание положению христианского населения на Ближнем Востоке.

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