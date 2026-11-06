Подразделение табачной JTI в России изучает ситуацию с передачей активов

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Российское подразделение международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI) ознакомилось с указом Владимира Путина о передаче активов под временное управление и анализирует ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В настоящее время компания <...> рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам", – заявили там.

5 ноября Путин передал российские активы JTI во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Под внешнее управление переданы доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева" и "Петро".

В частности, АО "Промышленные активы" получило 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Петро", принадлежащих JTI Investments Sarl.