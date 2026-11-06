Активисты из Кунцева направили гумпомощь в госпиталь Старобельска в ЛНР

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Кунцевское отделение "Молодогвардеец" добровольческой организации "Золотые руки Ангела" подготовило и отправило 250 специальных подушек в Старобельский госпиталь в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы.

Это первая партия изделий, которые сделали активисты.

"Подушки разработали с учетом обращений участников СВО и консультаций с медиками. Они имеют стандартные размеры – 30 на 30 и 30 на 36 сантиметров и сделаны из плотной хлопчатобумажной или флисовой ткани", – рассказала координатор отделения "Молодогвардеец" Амира Магомедова.

По ее словам, в зависимости от цели в изделиях используют разный наполнитель, в том числе крошку из тилита, которая помогает сохранять форму. Первую партию направили в Старобельский госпиталь вместе с медикаментами и тактическими аптечками. Медучреждению также передали другую гуманитарную помощь.

Кунцевская мастерская работает с мая 2023 года. За это время активисты изготовили и отправили в зону специальной военной операции более 2 тысяч эвакуационных носилок, тысячу эвакуационных строп, 500 полевых табуретов, более 150 маскировочных костюмов и 50 защитных коробов для беспилотников.

В 2026 году мастера создали защитные муфты для операторов беспилотных летательных аппаратов. Они также наладили выпуск накидок, снижающих видимость военнослужащих в тепловизорах. Кроме того, активисты разработали, сшили и передали в зону СВО 50 медицинских подсумков для служебных собак. Сейчас мастера занимаются созданием защитной обуви для животных.

Кунцевское отделение "Молодогвардеец" принимает всех желающих: можно участвовать в изготовлении изделий для военнослужащих или помогать с поставками материалов. Принимают хлопчатобумажные и плотные ткани, включая брезент и джинсу, кулирку и флис, а также постельное белье, спортивные штаны, футболки, флисовые кофты и шапки.

Подробнее о деятельности отделения и о том, как присоединиться к активистам или оказать помощь, можно узнать в разделе "Волонтерские организации" на сайте управы района Кунцево.

Ранее сообщалось, что общественные советники Москвы с начала СВО доставили более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам на передовой и мирным жителям приграничных регионов. Среди отправленного – 960 тысяч окопных свечей и 120 тысяч маскировочных сетей. Волонтеры не только собирают нужные вещи, но и создают их сами. На передовую направили более 40 тысяч теплых вещей.