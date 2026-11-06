Похолодание приведет к образованию "черного льда" в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе в субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, ожидается заметное похолодание: ночью в Москве температура опустится до минус 3 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ИС "Вести".

По словам синоптика, в ночь на субботу столбики термометра покажут от минус 1 до минус 3 градусов.

"Вся выпавшая небесная влага замерзнет и превратится в так называемый черный лед", – сказал он, добавив, что толщина такой пленки составит до 3–5 миллиметров.

Тишковец назвал это первой проверкой для автомобилистов: переобулись ли они на зимний вариант. Днем температура будет колебаться около нулевой отметки, при этом не исключены небольшие локальные осадки в виде снега.

Уже в воскресенье столбики термометра поднимутся на несколько градусов, но погодные условия останутся столь же неустойчивыми, добавил он.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повысили температуру в системе отопления в связи с похолоданием. В настоящее время температура теплоносителя составляет 82–84 градуса, что соответствует среднесуточной температуре наружного воздуха.

Первый снег, выпавший в Московском регионе, окончательно растает в начале следующей недели. В столице заметно потеплеет, а осадки прекратятся. Изменения в погоде станут заметны уже 9–10 ноября.