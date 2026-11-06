Минтранс РФ предложил продлить особый режим эксплуатации самолетов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Министерство транспорта России подготовило проект постановления, которое продлевает до 2028 года особый режим эксплуатации самолетов и авиадвигателей. Речь идет о технике, взятой в лизинг у недружественных государств, передает РИА Новости.

Соответствующий режим вели еще в марте 2022 года. По нему российские компании могли эксплуатировать самолеты, взятые до 24 февраля 2022 года в лизинг у недружественных государств.

В сопроводительных документах к новому проекту продление постановления объяснили необходимостью оперативно обеспечить продолжение процедур по исполнению договоров лизинга и аренды иностранных воздушных судов.

Ранее стало известно, что с 2027 года в России может появиться дополнительный сбор при покупке авиабилетов. Его рассматривают как способ компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации 258 новых отечественных воздушных судов.

Предполагаемая величина сбора может составить 500 рублей с билета на внутренний рейс и 1 тысячу рублей на международный.

