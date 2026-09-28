"Аэрофлот" получит восемь самолетов МС-21 в 2027 году

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Иркутский авиационный завод в 2027 году передаст авиакомпании "Аэрофлот" 8 самолетов МС-21, еще 10 машин из первой партии – в 2028 году. Об этом рассказал гендиректор предприятия Андрей Сойнов.

Производство второй партии МС-21 для "Аэрофлота" начнется с 2029 года. По словам Сойнова, подписан контракт на поставку 90 машин, которые сейчас запускают в производство. График предусматривает выпуск 14 самолетов в 2029 году, затем 18, 24 и 34 с выходом на 36 машин в год.

Мощности Иркутского авиазавода загружены до 2032 года включительно, поэтому соглашения с зарубежными заказчиками будут заключаться с поставкой после этого срока, отметил Сойнов.

"Для нас приоритетом будет в том числе зарубежный рынок и, соответственно, наши службы сейчас прорабатывают с дружественными странами возможность поставки к ним машин. Но мощности до 2032 года у нас полностью закрыты и обеспечены. Интерес есть, идут обсуждения, идут встречи, идут презентации возможностей самолета", – приводит ТАСС слова гендиректора.

Темп производства МС-21 на Иркутском авиазаводе в 2027 году составит 40 календарных дней, далее будет последовательно снижаться. Мощности предприятия позволяют производить 36 самолетов МС-21 в год, но инвестпрограмма предусматривает их дальнейшее дооснащение.

"Планируется продолжение реализации инвестиционной программы, которая предусматривает приобретение дополнительно станков для механической обработки и оборудования для заготовительно-штамповочного производства. Мы будем говорить, что мощности сегодня позволяют производить 36, но есть узкие места, которые нам предстоит расширить", – сказал глава предприятия.

По словам Сойнова, были задержки с финансированием, но сейчас все решения приняты, реализация "остатков" инвестпрограммы запланирована на 2027–2029 годы. При этом увеличивать выпуск выше 36 машин в год производитель не планирует.

"Технически возможно, но есть вопрос – зачем, какую проблему мы решаем. Для производства важно наличие равномерной ритмичной загрузки. Это обеспечивает как раз и те темпы, те уровни себестоимости целевые, которые необходимо нам достигать, и тот уровень качества, который требуется", – отметил гендиректор.

С начала 2027 года завод планирует самостоятельно выполнять окраску серийных МС-21. Сейчас предприятие осваивает эту компетенцию. Кроме того, установка интерьера салона в серийных МС-21 на потоке также начнется в 2027 году.

После освоения производства МС-21 и передачи их авиакомпаниям завод планирует работать над самолетами вместимостью больше 211 пассажиров. Первые детали для укороченной версии МС-21 уже изготавливаются, самолет поднимут в воздух в августе 2028 года.

"Наша задача как завода в августе 2028 года самолет поднять в воздух. И с этой задачей мы справимся. Первые детали уже изготавливаются, уже стоят на станках. Разработаны детальные графики. Поэтому у меня сомнений нет, что мы к августу 2028 года самолет поднимем", – заявил Сойнов.

К концу 2026 года на летно-испытательной станции будут находиться четыре самолета МС-21 в разной степени готовности. Второй серийный МС-21 сейчас находится на станции, где идет отработка систем на земле, подъем в воздух планируется ближе к октябрю, летные испытания – с конца октября.

Третий серийный самолет в высокой степени готовности в цехе окончательной сборки, 28 сентября его передадут на станцию. Четвертый самолет в октябре также планируют передать для наземных испытаний.

Ранее Владимир Путин поручил, что поставки среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2027 году. Президент выразил надежду, что выполнение контракта будет идти строго по графику, без задержек и срывов.

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