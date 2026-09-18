Путин: поставки первых 18 самолетов МС-21 "Аэрофлоту" должны начаться в 2027 году

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Поставки среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2027 году. Об этом сообщил Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

"Перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральные МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки "Аэрофлоту" должны начаться уже в следующем году", – сказал глава государства.

Путин также отметил, что группа "Аэрофлот" заказывает 90 новых самолетов МС-21. По его словам, это масштабный долгосрочный контракт, которым будут заняты аэростроители, их смежники и подрядчики. Президент рассчитывает, что выполнение контракта будет идти строго по графику, без задержек и срывов.

Кроме того, в ходе презентации Путин сообщил о планах по развитию аэропортовой инфраструктуры. До 2030 года в стране должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов – это более трети всей аэропортовой сети России.

Президент подчеркнул, что работа ведется планомерно: с 2021 года уже введены в строй 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов.

Ранее сообщалось, что на борту отечественных самолетов МС-21 в 2027–2028 годах может появиться интернет. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, компания пока не проводит тестирование, но активно готовится к внедрению технологии.

