В Санкт-Петербурге простились с музыкантом Евгением Броневицким

Фото: ТАСС/Гусарин Дмитрий

В Санкт-Петербурге в ритуальном зале на Партизанской улице 18 сентября состоялась церемония прощания с одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгением Броневицким. Об этом сообщает РИА Новости.

Проводить советского и российского музыканта пришли около 50 родственников, друзей, коллег и поклонников музыканта. На церемонии присутствовали также российская певица и киноактриса Илона Броневицкая и певец Стас Пьеха – его внучатый племянник.

Прощание завершилось долгими и громкими аплодисментами в память о Броневицком. После церемонии музыканта похоронят на кладбище памяти жертв 9 января.

По информации окружения Броневицкого, предположительной причиной его смерти стала пневмония.

О том, что Броневицкий скончался в возрасте 81 года, стало известно 15 сентября.

Музыкант родился в Ленинграде в 1945 году. Его карьера началась после того, как он решил пойти по стопам старшего брата Александра Броневицкого – руководителя ансамбля "Дружба". До этого будущий артист успел поступить в Военно-механический институт, а затем перевестись в Ленинградский гидрометеорологический, но ни один из вузов не окончил.

В 1966 году Броневицкий стал участником "Поющих гитар" – одного из первых советских рок-коллективов. После распада его классического состава в 1975 году Броневицкий перешел в "Дружбу", где играл на бас-гитаре десять лет. Позднее он до 1998 года выступал в ансамбле Эдиты Пьехи, а в 1997 году вернулся в возрожденные "Поющие гитары". Впоследствии Броневицкий стал старейшим участником коллектива.

Музыкант продолжал выходить на сцену и в последние годы жизни. Осенью 2025 года "Поющие гитары" участвовали в телевизионном шоу "ВИА Суперстар!", где исполняли как собственные хиты, так и песни других артистов в новых интерпретациях. Коллектив дошел до финала и одержал победу в проекте.

Выступление ансамбля особенно тронуло заслуженную артистку России Ирину Понаровскую, которая была членом жюри. Она вспомнила, что впервые вышла на большую сцену именно с "Поющими гитарами".

