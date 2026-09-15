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15 сентября, 14:33

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РИА Новости: причиной смерти Евгения Броневицкого, предположительно, стала пневмония

"Легенды не умирают": в Сети простились с музыкантом Евгением Броневицким

Один из основателей легендарного ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий скончался в возрасте 81 года в Санкт-Петербурге. Как поклонники простились с музыкантом – в материале Москвы 24.

"Мечтал, чтобы коллектив жил, работал и был востребован"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/035

Советский музыкант и один из основателей легендарного ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий скончался в Санкт-Петербурге 14 сентября. По данным РИА Новости, предварительно, причиной смерти 81-летнего артиста могла стать пневмония.

"Он совсем недавно простудился, было подозрение на пневмонию. Предположительно, это и стало причиной смерти", – поделился собеседник агентства.

Кроме того, в окружении музыканта добавили, что Броневицкий в последнее время страдал от проблем с давлением.

В официальном аккаунте ВИА "Поющие гитары" в соцсетях появился пост, посвященный артисту.

Мы не знаем, как это сказать... И что сказать... Сегодня не стало самого главного человека в коллективе.
из поста в аккаунте ВИА "Поющие гитары"

"Если бы все знали, как Женя мечтал, чтобы коллектив жил, работал и был востребован! И так будет! Ради Жени!!!" – также говорится в посте.

Пользователи Сети тоже выразили соболезнования в комментариях.

"Светлая память, замечательный был артист", "уходят лучшие, незаменимые", "спасибо за красивые песни моей молодости, светлая память", "судьба подарила мне редкий дар – быть за кулисами его концерта. Я видела, как ему было тяжело, но он собирался с силами и с лучезарной улыбкой шел навстречу залу, встающему в овациях", "это, конечно, шок. Полный. Светлая память и низкий поклон замечательному человеку, актеру, певцу, настоящему артисту", "его голос будет звучать вечно", "легенды не умирают, они остаются с нами навсегда", "ушла эпоха, ушел человек-солнце", – написали пользователи.

На смерть музыканта отреагировал певец Стас Пьеха, которому Броневицкий приходился двоюродным дедушкой.

Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций… просто какое-то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать…
Стас Пьеха
певец

Исполнитель также назвал Броневицкого "дорогим нашим дедушкой, папой и важным членом семьи".

Дата и место прощания с музыкантом пока не известны.

"Он для меня практически Пол Маккартни"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/035

Несмотря на почтенный возраст, Броневицкий продолжал выступать в составе коллектива "Поющие гитары". Осенью 2025-го ансамбль принял участие в телевизионном шоу "ВИА Суперстар!".

Группа уверенно проходила этапы, раскрываясь в исполнении не только своих хитов, но и представляла оригинальные трактовки песен коллег, например композиции "Тучи" группы "Иванушки International" и "Сансары" Басты. Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская, которая сидела в жюри, прослезилась во время одного из выступлений коллектива.

"Первый раз на большую сцену я вышла с ними. Это моя жизнь. Я не могу говорить, ребят, ну как такое может быть? Как может быть, что мы в одном проекте, но я здесь, а вы там? Я должна быть на месте участников. Нижайший поклон вам!" – растрогалась Понаровская.

Среди членов жюри был также и Стас Пьеха, который тепло высказался о родственнике.

Очень волнительно, потому что я Женю знаю с детства. Это для меня человек, который всегда рядом с семьей, он для меня практически Пол Маккартни.
Стас Пьеха
певец

Финальное выступление ВИА "Поющие гитары" до слез растрогало членов жюри. Коллектив с участием Евгения Броневицкого одержал победу на проекте.

Творческий путь

Фото: legion-media.com/Persona Stars/035

Евгений Броневицкий родился в Ленинграде в 1945-м. После окончания школы поступил в Военно-механический институт, однако вскоре бросил учебу, перейдя в Ленинградский гидрометеорологический институт. Но и тут Броневицкий не доучился, а последовал примеру старшего брата – советского композитора, дирижера и первого супруга Эдиты Пьехи Александра Броневицкого – и вплотную занялся музыкой.

Евгений Александрович обрел всесоюзную известность в составе вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", к которому присоединился в 1966-м. Пик популярности коллектива пришелся на конец 1960-х – начало 1970-х. Особую любовь у зрителей снискали композиции "Песенка велосипедистов", "Синяя песня" ("Синий иней") и "Нет тебя прекрасней".

В 1975-м коллектив распался, а Броневицкий продолжил карьеру в ансамбле "Дружба", создателем которого был его старший брат Александр. Там он был бас-гитаристом на протяжении 10 лет, после чего сменил несколько ансамблей, а с 1998-го присоединился к коллективу Эдиты Пьехи.

В 1997-м часть музыкантов "Поющих гитар" воссоединилась под прежним названием. Коллектив продолжает концертную деятельность по сей день, анонсируя гастроли по городам РФ и участие в различных фестивалях.

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